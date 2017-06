Auto fuori strada in Via Angera

Polizia locale generica

Incidente in Via Angera intorno alle 17 di questo pomeriggio, lunedì 19 giugno. Un’autovettura è uscita fuori strada, per cause ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’autovettura stava girano in via Tortorino quando ha perso il controllo.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno chiuso il tratto stradale per effettuare le operazioni di soccorso.