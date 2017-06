Auto in fiamme, colonna di fumo in città

Auto in fiamme nella mattinata di mercoledì 14 giugno a Sesto Calende. L’incendio si e sprigionato in una delle vie centrali della città per un possibile guasto tecnico.

Le immagini, che riprendono l’intervento dei vigili del fuoco con l’ausilio di polizia locale e carabinieri, sono stati ripresi da una lettrice.