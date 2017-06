Auto in fiamme in autostrada

Auto in fiamme sull’Autolaghi tra Castellanza e Busto Arsizio in carreggiata Nord questa mattina, martedì 6 giugno, dopo le 8. Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle persone. Il motore della vettura, un’Opel Astra station wagon, ha preso fuoco costringendo il conducente ad accostarsi nella corsia di emergenza.

Si è trattato, però, di un altro incidente in una mattina già congestionata a causa del ribaltamento di un camion avvenuto poco prima delle 5 e che ha provocato lunghi incolonnamenti per il materiale disperso in carreggiata.