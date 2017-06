Auto sbanda e resta in bilico sul precipizio

Intorno alle 21 di questa sera, lunedì 5 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Brezzo di Bedero (Va) , in via Germignaga – SP 31, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, nell’incidente l’automobile è rimasta in bilico su un precipizio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, vista l’impossibilità di un recupero immediato dell’uomo, hanno da prima messo in sicurezza e assicurato l’automezzo, successivamente con l’utilizzo di un’autogru e gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) hanno tratto in salvo l’individuo e recuperato l’autovettura. La persona è stata affidata alle cure del personale sanitario ed è stato ricoverato in codice verde.