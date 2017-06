Autostrada a Varese: nuovi cartelli per facilitare la viabilità

Non più solo l’indicazione dell’uscita per il centro di Varese ma anche “Varese Est” e “Varese Ovest”: sono questi i nuovi cartelli comparsi oggi sull’autostrada A8 in direzione del capoluogo. Un passo concreto che può sembrare piccolo ma che costituisce l’inizio del percorso voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Davide Galimberti per migliorare l’accesso a Varese dall’autostrada. Un lavoro che nei prossimi anni porterà anche ad altre novità. Da oggi dunque i nuovi cartelli indicheranno agli automobilisti in modo più chiaro i percorsi alternativi da scegliere per le diverse destinazioni e zone di Varese. Autostrade Italiane in questi giorni ha posizionato i nuovi cartelli che da oggi sono ben visibili a chi percorre l’ultimo tratto di autostrada A8.

Sarà più semplice dunque scegliere una delle uscite in base alla propria destinazione. Ad esempio l’uscita Varese Est potrà essere utilizzata per chi ha intenzione di recarsi a Bizzozero, o Belforte, Valle Olona o San Fermo. Oppure percorrendo la tangenziale di Varese anche recarsi in Valganna e poi in direzione dei confini con la svizzera nei paesi di Gaggiolo, Ponte Tresa e Porto Ceresio. Così chi sceglierà Varese Ovest potrà raggiungere viale Europa con i suoi vari accessi al centro cittadino e inoltre i quartieri di Casbeno, Bobbiate, Schiranna e Capolago. Le nuove uscite aiuteranno dunque nelle diverse scelte non solo turisti e pendolari ma anche gli stessi varesini che ancora poco conoscono le possibilità alternative all’ingresso verso Largo Flaiano.

“In attesa di soluzioni strutturali per risolvere lo storico problema dell’accessibilità al capoluogo, questo è un primo piccolo passo concreto, a costo zero, ma che potrà contribuire a cambiare le abitudini di lavoratori, varesini e turisti – dichiara Davide Galimberti -. Da oggi parte questa sperimentazione di cui verificheremo gli effetti e i risultati. Voglio ringraziare il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, a cui avevo sottoposto il tema dell’accessibilità a Varese, per essersi impegnato personalmente insieme ad Autostrade Italiane perché potesse essere raggiunto questo risultato per la città di Varese. Da oggi gli automobilisti saranno aiutati da una cartellonistica più semplice e chiara. Il nostro obiettivo è quello infatti di ridurre il traffico in ingresso a Varese diminuendo il numero di veicoli che ogni giorno raggiunge Largo Flaiano”.