autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: lunedì 5 giugno 2017)

A8 MILANO-VARESE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di mercoledì 7 giugno, chi proviene da Milano ed è diretto verso Varese, sarà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di rifacimento della pavimentazione. In alternativa, si consiglia di procedere sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, uscire allo svincolo di Uboldo e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Milano.