Vinili, radio e baffi a punta. Arriva Avantgarde Market

luoghi cronaca

Una domenica di oggetti vintage e prodotti handmade a Cassano Magnago: è l’Avantgrade Market, che animerà l’intera giornata di domenica 2 luglio uno spazio particolarissimo della cittadina, la ex chiesa di San Giulio.

Un evento “firmato” dall’associazione Avantgarde Society, nota per le giornate Artistocratics. Sarà una giornata tra mercatini vintage e hand-made provenienti da tutta Italia (ventotto gli espositori ad oggi), con musica e barbershop, vecchi giocattoli e vinili, food e drink.

Nel corso della giornata sono previsti anche due concerti del gruppo indie-rock Nobody Cried For Dinosaurs (alle 15:30 e alle 19:30) e un brunch – su prenotazione – curato da Zona Franca, con piatti fatti a mano con prodotti a km0 e menù che spaziano dal vegano all’americano, dalla cucina italiana ai piatti pensati appositamente per i bambini (qui tutte le proposte).

L’appuntamento è per domenica 2 Luglio, dalle 11:00 alle 21:30, l’ingresso è gratuito.

L’evento è stato presentato martedì mattina in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Alessandro Passuello, assessore alle politiche giovanili cultura e sport del Comune di Cassano Magnago, e di Alessandro Coppola e Alice Gabriele, rispettivamente presidente e vice di Avantgarde Society.

Farmacia Comunale (via Ambrogio Colombo, 34)

Ufficio Postale (Via Moro Aldo, 10)