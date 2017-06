AVIS a scuola e in piazza per diffondere il gesto del dono

Foto varie

Anche quest’anno la Comunale ha incontrato i ragazzi delle Quinte Elementari di Uboldo per rinnovare l’occasione di infondere in loro i principi della solidarietà tramite il gesto, gratuito e anonimo, del dono del sangue; è stato chiesto a ciascun ragazzo di produrre un disegno, interpretando con la propria sensibilità quanto percepito negli incontri avvenuti alla presenza del nostro Direttore Sanitario, Dott. Carlo Cozzi e del Dott. Giorgio Lattuada.

Il risultato, alquanto straordinario, è esposto alla Farmacia Comunale: più di 100 disegni che nelle prossime settimane saranno trasmessi in una ideale staffetta ai futuri diciottenni della nostra comunità, quale augurio di buon compleanno, ricordando loro che l’AVIS è pronta ad accoglierli per iniziare un percorso pieno di valori, tesi verso la solidarietà umana, per realizzare una società più coesa ed unita soprattutto nel momento del bisogno.

“Un doveroso ringraziamento al personale della Farmacia Comunale, per la loro disponibilità e fattiva collaborazione; altrettanti sinceri ringraziamenti al Dirigente scolastico ed alle maestre delle scuole elementari di Uboldo che ci hanno permesso di realizzare gli incontri”, dicono gli organizzatori.

Altra iniziativa della Comunale Avis uboldese sarà la commemorazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue indetta dall’’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 14 giugno 2017. Infatti è già stato esposto al Municipio lo striscione per celebrare la ricorrenza.

Lo slogan scelto per quest’anno dall’OMS: “Che cosa puoi fare? Dona sangue. Dona ora. Dona spesso”. Una promozione per sottolineare il ruolo che ogni singola persona può svolgere per aiutare gli altri in situazioni di emergenza, offrendo il dono prezioso del sangue».

Le celebrazioni ufficiali di quest’anno si terranno nella capitale del Vietnam, Hanoi, e saranno organizzate con la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Ematologia e Medicina Trasfusionale (NIHBT).

La Comunale Avis uboldese nella serata di mercoledì 14 sarà presente con un gazebo all’Oratorio durante la manifestazione del Palio delle Contrade per trasmettere l’invito dall’OMS, e concluderà l’evento mondiale nella mattinata di domenica 18 giugno sul sagrato della Chiesa parrocchiale. Ulteriore occasione per diffondere ulteriormente il valore del dono, incoraggiare tutti i cittadini a rafforzare, attraverso la donazione, l’efficienza dei servizi sanitari nei momenti di emergenza, rafforzare la consapevolezza civica dell’importanza di donare al fine di garantire un costante approvvigionamento di sangue e raggiungere l’autosufficienza nazionale e incoraggiare i giovani a compiere, a loro volta, questo gesto prezioso.