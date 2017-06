Azzalin e Ranieri ripartono dal Nantes

Foto varie di calcio

Leicester sarà sempre una pagina indimenticabile per Andrea Azzalin, preparatore atletico di Azzate che con le foxes ha compiuto un’impresa vincendo la Premier League nel 2016, ma terminata lo scorso 23 febbraio con l’esonero dell’allenatore Claudio Ranieri e del suo staff.

La prossima avventura di Ranieri e Azzalin sarà a Nantes, in Francia. Seconda esperienza transalpina dopo le stagioni al Monaco dal 2012 al 2014, che hanno riportato la squadra del principato in League 1.

Sarà invece colorata di gialloverde la stagione a venire, in riva alla Loira. A Nantes sognano un altro miracolo in stile Leicester. Si riparte da un settimo posto in campionato che ha soddisfatto a metà. Chissà che lo staff italiano non riesca a stupire ancora.

