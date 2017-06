Azzate festeggia i suoi Alpini

Azzate - Festa degli Alpini 2017

Tutta Azzate si è stretta con calore attorno ai suoi Alpini, che questa mattina hanno sfilato per le vie del centro nel giorno del 70° anniversario di fondazione del gruppo.

In tanti hanno partecipato alla sfilata alpina che ha attraversato il paese toccando alcuni luoghi storici legati agli Alpini.

Tra questi il cippo posto in via Piave, che proprio in occasione del 70° del gruppo è stato arricchito con alcune pietre a simboleggiare i ghiacciai’ e di una colonna mozza, per ricordare tante vite spezzate.