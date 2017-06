Baby calciatori saronnesi in trasferta sportiva a Challans

Il gemellaggio tra Saronno-Challans diventa sportivo: martedì 13 giugno 27 giovani talenti del calcio saronnese partiranno alle volta della Vandea dove parteciperanno, grazie all’invito della Società Football Club de Challans, al Tournoi International Avenir Ulrich Ramé 2017, categoria Under 11, nati nel 2006 e nel 2007 e categoria U13, nati nel 2004 e nel 2005.

“Challans – hanno spiegato dal Comune stamattina in conferenza stampa – ha formalizzato l’invito a metà gennaio e, così come Comune e Associazione Gemellaggio, abbiamo provveduto a convocare tutte le società calcistiche che avessero le due fasce d’età oggetto del torneo al fine di poter avere due squadre che rappresentassero Saronno”.

A rispondere con entusiasmo è stata la società Gs Robur, mentre, a causa di precedenti impegni, le altre società con rammarico hanno dovuto rinunciare. In itinere si sono aggiunti 5 ragazzi dell’Amor Sportiva che completano la rosa. Così è partita questa avventura che vede Saronno protagonista di una manifestazione che accoglie 96 squadre di 62 club provenienti da 5 nazioni: Italia, Bielorussia, Marocco, Algeria e naturalmente Francia. “Saronno è chiamata a giocare e rappresentare tutto il calcio italiano e tutto ciò grazie al gemellaggio che da anni la unisce con la città degli amaretti”.

I calendari prevedono gironi a 6 squadre, le partite verranno disputate tutte a Challans, mentre le squadre saranno ospitate nei camping lungo la costa. I numeri sono veramente impressionanti: 1.200 ragazzi a cui si devono aggiungere 3 dirigenti accompagnatori, obbligatori per ogni squadra. La delegazione di Saronno, condotta in questa avventura dall’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone, si compone di 27 giocatori, 6 dirigenti di panchina, 2 rappresentanti del Comune e dal vicepresidente dell’Associazione Gemellaggio. “Ho voluto questa presentazione – ha esordito stamattina il sindaco Alessandro Fagioli – perchè trovo sia giusto condividere con la città questa bella iniziativa che dà ai nostri talenti la possibilità di vivere una bella esperienza sportiva ed anche personale”.

“I ragazzi sono davvero molto entusiasti ed emozionati – spiega Massimo Ceriani dirigente Gs Robur – credo che potendo salterebbero già sul pullman. Li emoziona non solo l’aspetto della competizione sportiva quanto quello della trasferta all’estero con compagni e amici”. Effettivamente la partecipazione al torneo sarà anche l’occasione per conoscere la Vandea e la città di Challans: “Per i nostri piccoli sportivi sarà un’opportunità per crescere – conclude l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone – non solo dal punto di vista dell’esperienza calcistica ma anche da quella personale”.