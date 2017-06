Ballo in piazza, a Cedrate si anima la sera d’estate

varie ballo

Giovedì 22 giugno la piazza del quartiere di Cedrate si anima con il “Ballo in piazza”.

Si tratta del secondo evento estivo 2017 organizzato dal Comitato Insieme per Cedrate con lo scopo di animare la neonata piazza Cardinal Martini (riplasmata nel 2013-15 e intitolata nel marzo scorso) e di coinvolgere cedratesi e gallaratesi «con la premessa che il ballo fa bene alla mente e al corpo!».

La serata sarà animata dai ballerini dell’associazione “Cavalieri di Camelot”, l’associazione nata nel 2010 all’interno della 3SG e che si sta impegnando in diverse attività presenti nella struttura dei Ronchi, al fianco del personale medico e infermieristico dipendente.

«Questi ballerini amatoriali faranno una breve esibizione di ballo (20.45, ndr) e a seguire ci sarà la possibilità (dalle 21.15) di ballare per tutti bellissimi valzer viennesi, appassionati tanghi, divertenti mazurke, allegri fox-trot, scatenati balli latini e altro ancora».

Se per caso venite da fuori e non trovate piazza Carlo Maria Martini sul navigatore, prendete come riferimento via San Giorgio-via Fiume.