Bando “Al via”, gli industriali spiegano che cos’è

unione industriali provincia di varese

Martedì 4 luglio a partire dalle ore 9 e 30, nella sede di Gallarate dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, si terrà il convegno dal titolo “Bando regionale “Al Via”, finanziamenti per le Pmi”, organizzato da Univa e e Finlombarda, la finanziaria di Regione Lombardia.

Nella giornata verrà presentato il bando che la Regione Lombardia, insieme a Finlombarda, mette a disposizione delle imprese del territorio. Ovvero: 300 milioni di euro a supporto dei nuovi investimenti di micro, piccole e medie imprese per rilanciare il sistema produttivo lombardo. Il convegno sarà, inoltre, occasione per effettuare una panoramica sui principali interventi agevolativi regionali oggi disponibili, tra cui contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e garanzie gratuite per progetti di sviluppo aziendale e rilancio delle aree produttive.

Di seguito il programma della mattinata:

9.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Apertura lavori

· Marco Crespi, Responsabile Area Finanza e Agevolazioni Industriali dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese;

Introduzione

· Francesco Acerbi, Direttore Generale di Finlombarda Spa;

Il nuovo bando “Al Via”

· Giorgio Gallizioli, Finlombarda Spa;

Uno sguardo alle altre misure agevolative regionali

· Paolo Lamperti, Finlombarda spa.