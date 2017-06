Bando Valli Prealpine, M5S: “Ancora pochi giorni per la presentazione”

Curiglia con Monteviasco - Piero, i Mulini e Monteviasco

in soccorso alla sopravvivenza e rilancio turistico dei piccoli comuni montani, la scadenza è fissata infatti per il 20 giugno.

In una nota il Movimento Cinque Stelle, attraverso la consigliera regionale Paola Macchi fa sapere che «siamo particolarmente orgogliosi di questo bando perché è nato proprio nelle nostre valli luinesi dopo che avevamo richiesto una visita di Maroni , a seguito di un appello che ci aveva mandato il sindaco del comune di Curiglia con Monteviasco».

«Dopo la visita ci sono stati vari incontri con i Comuni dell’Unione Prealpi, rappresentati dal sindaco di Dumenza Peruggia con il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Giorgio Piccolo, incontri in cui è stato steso un bellissimo progetto di intervento sui vari comuni delle valli per valorizzarle e riportarle ad un antico e auspichiamo nuovo splendore, creando posti di lavoro e di conseguenza evitando un ulteriore spopolamento, che ci auguriamo davvero venga presentato – continua la consigliera Macchi – .Purtroppo il territorio di Varese può presentare un solo progetto, anche se il bando dovrebbe essere riproposto ancora per i due prossimi anni, permettendo così ad entrambe le comunità montane presenti di avere un po’ di ossigeno per far respirare i propri progetti ai quali si possono affiancare anche altri finanziamenti come quello per la realizzazione / completamento dei percorsi ciclabili di interesse regionali che ha cospicui finanziamenti a fondo perso».

«Ci auguriamo davvero – conclude la consigliera – che il lavoro fatto da tutti in questi mesi porti buoni frutti per le nostre belle valli e per la crescita dell’occupazione in un territorio con così tante potenzialità turistiche»