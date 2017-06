Bando, vince Marturano l’ex spin doctor del sindaco

Il bando per il comunicatore del Comune di Varese è stato vinto da Marco Marturano, 50 anni, lo stratega della campagna elettorale del sindaco Davide Galimberti – insieme al giornalista Mario Petitto, oggi portavoce del sindaco – e suo spin doctor nel 2017. Marturano è noto a Varese proprio per la campagna elettorale del centrosinistra lo scorso anno, ma nel ramo ha una vasta esperienza (nel suo curriculum il giornalista pubblicista ricorda circa 100 campagne elettorali svolge con la sua società, tra cui quelle di Veltroni, Fassino e anche la campagna elettorale vincente di Bill Clinton nel 1996).

A Palazzo Estense tuttavia non si occuperà di elezioni ma di come rilanciare il “Brand Varese”. Guadagnerà 40mila euro lordi l’anno, fino al giugno del 2021. Marturano è da dieci anni anche docente allo Iulm di Milano, docente di giornalismo politico in master e corsi universitari e privati, nonché giornalista pubblicista e consulente per aziende pubbliche, associazioni come Anci Lombardia e Anci nazionale.

Al bando hanno partecipato 8 candidati. L’assessore alla comunicazione Francesca Strazzi commenta con soddisfazione la nomina e afferma di essere orgogliosa della procedura scelta. La commissione era formata da quattro persone: la dirigente comunale, un segretario verbalizzante e due esperti di comunicazione; rispettivamente Alessandro Papini docente di “Comunicazione istituzionale e nuovi media” presso l’Università Iulm di Milano, managing Director di Leftloft, realtà italiana tra le più affermate a livello internazionale nel campo del Design e della Comunicazione strategica. E inoltre Maurizio Trezzi fondatore e Ceo di StrategyCom srl, professore e ricercatore presso la università Iulm di Milano e giornalista a Eurosport.

Le selezioni si sono svolte in forma anonima, la commissione ha esaminato le candidature senza conoscere i nomi dei candidati.

OBIETTIVI

Il primo obiettivo affidato al nuovo professionista è il rilancio anche in chiave turistica e culturale del brand Varese per allargare la capacità comunicativa, attrattiva ed economica della città. Questo percorso si intreccia anche con il recente Piano per il rilancio turistico e culturale Varese&Natura che necessariamente dovrà avere un seguito comunicativo di grande slancio. Altri obiettivi quelli di potenziare la comunicazione, l’ascolto e il confronto con i cittadini e un’organizzazione della comunicazione sia interna che esterna. Infine il Piano della Comunicazione.