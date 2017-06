BandOraLive due serate rock in riva al lago

musica generica

Giunto alla sesta edizione, il BandOraLive è ormai un evento particolarmente atteso dai giovani, dalla comunità e, soprattutto, dalle band emergenti.

Nato unicamente come battle of the band è diventato, negli anni, un momento di aggregazione e intrattenimento. Quest’anno si svolge all’Oratorio S. Arialdo (via don E. Redaelli, 13) a Mombello il 10/11 giugno, mentre di solito veniva organizzato nel primo weekend di settembre.

Ecco il programma:

Sabato 10:

dalle 20.00

– Acid Jack Flashed & HOT COMPLOTTO

– Multiverso

– Mitzi | KeBand

Domenica 11:

dalle 19.30

– Stick & Pick (vincitori della scorsa edizione)

– Contest BAND:

1 – Varè Blues Band

2 – Il Vertice

3 – The Perception

4 – Falling Dice

5 – I Rallenta

6 – Euphoria

Il sabato, quindi, è una serata di soli ospiti per scaldare il pubblico a quello che verrà domenica, cioè il CONTEST, vero cuore della manifestazione e al quale hanno aderito molte band anche quest’anno. Tanti stili molto diversi tra loro che non semplificheranno il lavoro della “giuria scelta” (quest’anno rappresentata dall’Ass. Laveno E-Venti che, dall’anno scorso, organizza la Festa della Musica a Laveno Mombello) e la “giuria popolare” che altro non è che il pubblico presente con il requisito, però, dell’ascolto tutte le band in gara.

Ovviamente, in entrambe le serate, ci saranno gli immancabili: stand gastronomico che apre intorno alle 19, il BookOraLive dove si possono prendere libri di seconda mano e lo stand informativo di Intercultura Varese. Ultima novità di quest’anno è la collaborazione con il torneo polisportivo VolleyGoal che si svolge nei pomeriggi delle due giornate e dedicato a chi, oltre alla musica, non vuole rinunciare allo sport.