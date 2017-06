Bassistinti, la reunion dopo otti anni: “La voglia di suonare non manca mai”

Tempo libero generica

Tre dischi all’attivo per l’etichetta vedanese Tube Records e centinaia di concerti in tutta Italia e oltreconfine spesso in compagnia dei grandi nomi della musica reggae-ska italiana (Bluebeaters, Africa Unite, Roy Paci, Statuto) e internazionale (Buju Banton, Laurel Aitken). Questo il curriculum dei Bassistinti.

Il nome certo non suonerà nuovo ai frequentatori delle feste estive della provincia tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Quando i loro ritmi in levare facevano da colonna sonora Varese si trasformava per una sera nella “Jamaica prealpina”, una sorta di provincia di Kingston all’ombra del Sacro Monte. E l’incantesimo si ripeterà venerdì sera (16 giugno) ai Giardini Estensi quando la band tornerà sul palco a otto anni dallo scioglimento. Una reunion in occasione della festa per i 20 anni della cooperativa sociale NaturArt, sul palco anche Moplen e Pan del Diavolo.

«Un’idea nata per caso quella della reunion – come spiega il fondatore Fabrizio Mulas (voce e tromba) -. I ragazzi della cooperativa NaturArt mi hanno chiamato chiedendomi se volevamo suonare alla loro festa. E’ stata l’occasione di chiamare tutti a raccolta. La proposta è stata accolta con grande entusiasmo. Il nostro trombonista Lorenzo vive da anni a Catania ma quando gliene ho parlato ha prenotato subito l’aereo».

Dallo ska-punk latino delle origini il suono della formazione varesina è evoluto nel corso degli anni verso sonorità più morbide del raggae e del rocksteady per poi approdare negli ultimi anni ad un più maturo ska-jazz. «In 15 anni di attività – spiega Mulas – si sono avvicendati vari musicisti. Il suono è evoluto anche grazie al contributo di tutte queste personalità».

Sul palco dei Giardini Estensi ci sarà una formazione atipica perché formata sia da componenti della prima ora, sia da chi ha suonato con noi per un breve periodo. Oltre al cantante trombettista dei membri del gruppo originale che ha realizzato il primo lavoro discografico “Bassincore” nel 1998 ci saranno Marco Faillo (sax tenore) e Marco Paglialonga (batteria). Tra chi si è unito per il secondo disco “Mosquito Latino” (2002) ci saranno Andrea Franceschi (basso), Christian Cavaleri (chitarra e voce) e Roberto Roncoroni detto “Broncoroots” (tastiere). Completano la formazione Stefano Simonato (sax), Giuseppe Di Napoli (chitarra) e Lorenzo Grasso (trombone) che hanno suonato nell’ultimo disco (“Don’t cry for me” del 2004). Come ogni reunion che si rispetti il repertorio sarà composto soprattutto dai pezzi storici più qualche sorpresa.

A chi gli chiede come ci si senta a tornare sul palco dopo tutti questi anni Mulas risponde: «Temevo fossimo un po’ arrugginiti dal tempo. Con mia sorpresa ho scoperto che non è così. E’ come andare in bicicletta, una volta che impari non ti scordi più. Fin dalla prima prova eravamo tutti belli carichi. La verità è che a tutti mancavano i Bassistinti e non vedevano l’ora di tornare a suonare insieme. Il concerto della reunion servirà da test per capire come risponde il pubblico dopo tutti questi anni. Poi capiremo vedremo se e come portare avanti il progetto. Una cosa è certa: l’entusiasmo e la voglia di suonare non ci mancano e questo mi pare un ottimo punto di partenza».