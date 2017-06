Battesimo civico e concerto in Municipio

battesimo civico tricolore

Gemonio festeggia la Festa della Repubblica con l’ormai consueto “Battesimo Civico”, una tradizione avviata diversi anni fa, che prosegue anche nel 2017.

A ospitare la cerimonia sarà il cortile del Municipio (in passato alcune edizioni si erano tenute al Museo Bodini), in via Rocco Cellina: l’Amministrazione Comunale ha dato appuntamento alla cittadinanza per venerdì 2 giugno alle ore 21.

In programma ci sono il concerto organizzato dal Corpo Musicale Gemoniese (esordio ufficiale per il neo-presidente Antonio Lopez), la consegna delle borse di studio ad alcuni studenti meritevoli e, appunto, la celebrazione del Battesimo Civico per i giovani che quest’anno compiono 18 anni.

Al termine, per tutti i partecipanti, è previsto un rinfresco organizzato dalla locale sezione ANA (Gruppo Alpini) che ha sede proprio nel cortile di Villa Sacchi-Forzinetti. In caso di pioggia, la manifestazione si terrà presso il centro polifunzionale.