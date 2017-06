Bella la festa, ma la circolazione è un disastro

via Morosini

Bella la festa del rugby a Varese. Si mangia, ci si diverte, si sta in compagnia. È un evento atteso dalla città e non solo.

Ma c’è il rovescio della medaglia e un lettore ci ha inviato con alcune foto molto eloquenti sui grandi disagi che si creano nella viabilità a Giubiano. Auto parcheggiate ovunque, in strade che non sono molto larghe, creano ingorghi quando è il momento di andarsene.

Così Davide auspica un controllo efficace da parte della polizia locale che potrebbe intervenire per aiutare il deflusso istituendo sensi unici o circolazione alternata: « Chi abita in questa zona è abituato al traffico, alle grida, alle auto rigate.. ogni anno sempre uguale. Non sarebbe il caso di intervenire dal prossimo anno?»