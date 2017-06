Bertagna: “Il futuro inizia oggi”

«Il futuro inizia oggi» è il motto scelto da Angelo Bertagna per incorniciare la vittoria alle amministrative di Galliate Lombardo. Il candidato sindaco della lista civica “Insieme per Galliate” ha ottenuto la maggioranza al termine di uno scrutinio durato oltre tre ore e ha subito consegnato a una lettera aperta i suoi pensieri a caldo.

«Innanzitutto, vogliamo ringraziare tutti i candidati sindaco e consiglieri delle altre liste, in particolare Valentina Tommasetti e Marco Zonda. È stata una campagna elettorale in cui, siamo convinti, si sono gettate le basi per costruire il futuro di questo nostro bel paese: tutte le idee e visioni hanno permesso di capire ancora di più la nostra realtà e come dovremmo, rispetto ad essa, comportarci.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci hanno dato i consigli, proposte, idee e visioni e vorremmo dire che non sono state solo parole legate alla propaganda elettorale, ma cercheremo di attuare tutte queste IDEE così da rendere ancora migliore la realtà in cui viviamo.

Inoltre vogliamo fare subito un invito a tutti i galliatesi di iniziare, fin da oggi, a collaborare e a confrontarci per quel bene comune a cui tendiamo e condividiamo.

Dall’insediamento in poi ci troverete a disposizione di tutti i cittadini per conoscerci e per condividere con noi le proposte per il futuro di Galliate.

Grazie ancora per la fiducia che ci avete riposto e adesso si inizia a lavorare, ma soprattutto collaborare per il bene di Galliate.