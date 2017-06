Bertschi, i lavoratori strappano un primo accordo

Una quarantina di dipendenti della società di logistica ha incrociato le braccia per protestare contro il trattamento riservato loro da parte della dirigenza per non aver firmato l'accordo di secondo livello

Due giorni di presidio e i lavoratori della Bertschi strappano un primo risultato.

Galleria fotografica Presidio lavoratori Bertschi a Busto Arsizio 4 di 4

«Dopo due giorni di presidio davanti ai cancelli dell’azienda, si è concluso con esito positivo l’incontro davanti al Prefetto di Varese tra la CUB Trasporti di Varese, i Rappresentanti dei lavoratori e la Bertschi Italia srl» spiega una nota della Cub Trasporti.

«Accolti alcuni punti principali delle rivendicazioni dei lavoratori e riconosciuto il diritto degli stessi ad essere rappresentati al tavolo delle trattative dai propri delegati (RSA) eletti democraticamente e dalla CUB Trasporti».

Il 5 luglio si terrà un ulteriore incontro per affrontare le problematiche ancora aperte. «Un primo importante risultato è stato raggiunto, a dimostrazione che quando i lavoratori con determinazione lottano per le giuste rivendicazioni, per la democrazia nei luoghi di lavoro, per il rispetto della propria dignità, si possono ottenere gli obiettivi prefissati».

I risultati ottenuti hanno “congelato” lo sciopero alla Bertschi Italia srl e lo stato di agitazione che la CUB Trasporti aveva indetto alla Hupac in solidarietà con i lavoratori Bertschi Italia srl.