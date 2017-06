Bianchi (Lega): “Luca Galli va espluso”

luca galli fondazione comunitario del varesotto

Sono appena trapelate le prime notizie sull’inchiesta della guardia di finanza che coinvolge Luca Galli (foto), il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, ma già arrivano importanti ripercussioni politiche. Il segretario provinciale della Lega Nord, Matteo Bianchi, non difende il militante del carroccio e anzi, lo attacca: “Nella prossima riunione del direttivo provinciale proporrò l’espulsione dal movimento di Luca Galli”.

Bianchi è netto e senza appello, cita come motivazione un distacco politico e umano tra il consulente finanziario di Castellanza e il suo partito, una sorta di eccesso di protagonismo che secondo il segretario provinciale avrebbe manifestato il loro iscritto negli ultimi mesi.

Ma non è tanto l’avviso di garanzia che ha ricevuto ad aver sollevato un problema politico; a quanto pare il distacco viene da lontano e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la sua riconferma alla presidenza della Fondazione, un organo che si occupa di individuare progetti sociali e legati al territorio, ai quali destinare i fondi Cariplo, una sorta di parlamentino delle opportunità, in cui politica, sociale e imprenditoria dialogano, insieme, per valorizzare le cose belle che nascono nelle provincie lombarde.

Galli era stato indicato a suo tempo dalla Lega Nord, ma nella sua recente riconferma il carroccio ha invece giocato un ruolo marginale e il partito lo considera un battitore libero con agganci ovunque. Galli fu espulso dalla Lega nel 2004, ma venne reintegrato nel 2008 dall’allora segretario provinciale Fabio Rizzi.