Serata in giallo, in compagnia di Sherlock Holmes

Alla Biblioteca comunale di Cantello si sta lavorando per una sorpresa letteraria, che verrà offerta al pubblico il prossimo 17 giugno.

“Uno studio in rosso”, il primo episodio della fortunata serie dedicata a Sherlock Holmes, è la prossima sfida che la Biblioteca comunale di Cantello ed i lettori dell’Associazione LibroAperto si preparano ad affrontare.

“L’idea nasce in una fredda giornata di gennaio, una di quelle serate invernali, gelide e buie in cui risulta molto difficile sedersi a tavolino e programmare un evento per giugno- racconta la bibliotecaria Isabella Antico – Poi si fa strada nelle menti sempre prolifiche dei lettori di LibroAperto l’idea di realizzare un evento dedicato al genere “giallo”, un’assoluta novità per il nostro pubblico. E a questo punto il passo è stato breve: quale scrittore di gialli più autorevole si poteva interpellare, se non -?”.

Così un gruppo di affiatati e attivi lettori ha iniziato a riunirsi, ogni lunedì sera, per mettere in scena lo spettacolo, seguendo un copione riscritto, ed in parte ristrutturato, dalla stessa bibliotecaria che per l’occasione si è improvvisata regista.

“L’idea è quella di proporre al pubblico una rivisitazione del testo, opportunamente adattato alle esigenze sceniche, ma, nel contempo, capace di restituire le medesime impressioni e sensazioni dell’opera originale – racconta ancora Isabella – Un tuffo nel 19° secolo e nell’humus culturale dell’epoca, con la capacità, espressa dagli abili lettori, di entrare nella psicologia dei protagonisti, mantenendo la suspence sempre elevata. Come è giusto che sia, trattandosi di un giallo”.

La rappresentazione – intitolata “Uno studio in rosso… in compagnia di Sherlock Holmes” – si terrà sabato 17 giugno, alle 21, nel suggestivo contesto dell’Antico cascinale lombardo di Via Monastero.

Ingresso libero