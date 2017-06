Bimbi in festa nel parco delle scuole Orrù

Foto generiche di Fagnano Olona

Torna a grande richiesta Bimbilandia, la manifestazione che l’anno scorso ha catalizzato l’attenzione dei bimbi e che anche in questa edizione sarà interamente dedicata a loro, organizzata come sempre dall’Associazione culturale fagnanese “Lombardia Lucania“, l’asilo nido “Grillo Parlante” e il parco giochi “Lollipop”, partners a dir poco preziosi, vulcani pieni di iniziative e fantasia da vendere, oltre alla grande amicizia di fondo.

Appuntamento per sabato 10 e domenica 11 giugno nel parco della scuola Orrù di via Pasubio, a Fagnano Olona.

Squadra che vince non si cambia, di conseguenza il format base resta lo stesso con i giochi e il divertimento del truccabimbi, dei magnifici gonfiabili, affiancati di volta in volta da esibizioni sportive diverse, dal mercatino degli hobbisty.

Stavolta un delizioso laboratorio con le bolle di sapone intratterrà i bambini la domenica e se il sabato pomeriggio il battesimo della sella sarà con i pony, la domenica sarà possibile salire, sempre accuratamente seguiti su un cavallo vero.

Baby dance, letture animate, giochi di gruppo, passando tra divertimento e cultura, con un occhio al sociale ospitando anche in questa occasione i volontari dell’associazione attiva in Congo in riferimento ai bambini aiutati nella crescita e formazione da Don Crispino Onlus.

Il punto ristoro e le bancarelle allieteranno gusto e visione anche di mamma e papà mentre i bimbi giocano e saranno attivi per l’intero weekend della manifestazione. Momento simpatico per per tutta la famiglia e soprattutto per i bimbi, per festeggiare insieme la fine dell’anno scolastico e l’arrivo delle vacanze estive divertendosi in paese.