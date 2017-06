Bimbo nasce in casa, non succedeva da oltre vent’anni

neonato nascita piedini

Fiocco azzurro speciale nel paese di Cuveglio: due giorni fa è venuto alla luce un bimbo, nato in casa.

Si chiama Daniele e i genitori l’hanno registrato questa mattina all’anagarafe.

Un fatto che ha riempito di gioia impiegate e amministratori, anche perché erano 18 anni che non si registrava un parto avvenuto in paese. Pratica che un tempo era la norma, e per la quale esisteva un’intera filiera di professioni quasi tutte al femminile: ora quando si affronta la questione nascite nell’immaginario collettivo si pensa all’ospedale.

«Siamo contenti che stavolta il lieto evento si sia consumato fra le mura domestiche – commenta il sindaco Giorgio Piccolo – . Perché non esiste solo l’ospedale come luogo per far nascere i bambini».

L’ultimo parto in casa a Cuveglio risale ad almeno una ventina d’anni fa, tanti quanti sono gli anni di servizio di una delle storiche dipendenti dell’anagrafe.