Binelli (Lega): “Fanno cassa con la sosta, anche via Crispi sarà a pagamento?”

Il piano comunale che estende i parcheggi a pagamento anche nelle aree fuori dal centro sta facendo discutere. Il primo luglio dovrebbero entrare in vigore le ulteriori modifiche che porteranno a 1800 nuovi stalli blu in tutta la città. Nei gironi scorsi è stata resa a pagamento tutta la sosta nella zona Brunella, in via Salvo d’Acquisto.

La nuova misura suscita le proteste delle Lega Nord. “L’estensione delle aree di sosta in zona Brunella conferma, per l’ennesima volta, aspetti caratterizzanti dell’amministrazione Galimberti – dichiara il consigliere comunale Fabio Binelli l’elevato grado di approssimazione dei provvedimenti (le strisce blu dovevano entrare in vigore dal 1 luglio, invece sono state disegnate prima, rendendo incomprensibile ai residenti come comportarsi), la famelica bramosia di Galimberti di fare cassa sui cittadini di Varese (la zona Brunella aveva stalli blu e bianchi a disco, per cui non sussisteva nessuna problematica di sosta prolungata: adesso però devono pagare tutti e sempre)”.

Binelli accusa anche l’assessore Andrea Civati di essersi rimangiato una affermazione: “Basterà ricordare – afferma – che in sede di discussione del piano sosta, il sottoscritto, a nome della Lega Nord, aveva evidenziato come il provvedimento predisposto prevedeva l’estensione della ZRU (zona urbanisticamente rilevante) all’area della Brunella e a tutta via Crispi, fino all’Aermacchi. Per informazione, nella ZRU il codice della strada prevede che si possa escludere la sosta gratuita. La Lega Nord aveva chiesto che la Brunella fosse esclusa dalla ZRU poiché priva di elementi urbanisticamente rilevanti come stazioni, uffici pubblici, scuole, ospedali e per evitare la definitiva compromissione delle attività commerciali presenti. L’assessore Civati faceva respingere la proposta dal Partito Democratico sostenendo che in zona Brunella e in via Crispi le cose non sarebbero cambiate: dopo due mesi e mezzo, la bugia si è resa evidente. Attendiamo di capire se anche via Crispi diverrà blu. Ma la città merita tutta queste furbizie dalle gambe corte e il naso lungo?”