Bozzolo, Panza e Torba aperti dal tramonto, per le Sere FAI d’Estate

Anche nel 2017 il FAI- Fondo Ambiente Italiano organizza le Sere FAI d’Estate, la grande festa dei beni della Fondazione, che quest’anno, per la seconda edizione, coinvolge 16 proprietà aperte straordinariamente in notturna. Oltre 60 gli appuntamenti in calendario, che si svolgeranno nei week-end dal 9 giugno al 2 luglio e che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura del FAI in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte. Tra questi, Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e il Monastero di Torba a Gornate Olona, in provincia di Varese.

Novità di questa edizione sono i concerti e le performance musicali a cura degli studenti di 11 conservatori italiani, possibili grazie alla coordinazione artistica del maestro Pasquale De Rosa.

NEI BENI DEL FAI A VARESE

A Villa e Collezione Panza sono in programma due straordinarie serate, venerdì 9 e 30 giugno dalle ore 19.30 alle 23, con visite libere nella dimora, aperitivi a cura del ristorante Luce e performance musicali in collaborazione con il Conservatorio di Milano. Venerdì 9 giugno, un classico quartetto d’archi – genere eminente della storia della musica da camera – formato da Simone Broggini, Pierfrancesco Galli, Miloš Rakič e Sofia Bellettini suonerà il Quartetto in la maggiore K.464 di Wolfgang Amadeus Mozart ed il Quartetto in la minore op.41 n.1 di Robert Schumann – autori emblema di questo stile. Le performance musicali si terranno in due ripetizioni alle ore 20.15-21.00 e alle 21.30 -22.15 nel salone impero della Villa.

Al Monastero di Torba sono previste otto aperture notturne a lume di candela. Venerdì 9, apertura dalle 19.30 alle 23.00 e speciali visite guidate alle ore 19.45 e 21.00 sul tema dei colori simbolici del medioevo, luce e colore nell’arte dei secoli bui. A cosa pensa l’uomo moderno di fronte al colore blu e quale significato aveva invece per l’uomo medievale? Se nei secoli bui Dio è pura luce, che senso hanno i colori? La misteriosa simbologia del colore raccontata attraverso ambienti e pitture del monastero: dal bianco degli angeli al rosso dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e la moda nel medioevo. Sabato 10 giugno, apertura dalle 19.30 alle 23.00 e speciali visite teatralizzate alle 19.45 e 21.00 col tema: il custode della torre. Il pastore che ci guida in questo viaggio sa bene che quando ti trovi davanti a un muro sei all’inizio del mondo… Ecco cosa ci fa una torre a Torba: ci indica l’inizio di qualcosa di nuovo, ci ricorda che i confini esistono e spesso danno significato alle cose, alle parole, alle storie. Di Stefano Beghi e Matteo Sanna. Con Stefano Beghi. Spettacolo prodotto da Associazione culturale Karakorum in collaborazione con Dramatrà – Città in scena.

Villa Della Porta Bozzolo aprirà sei serate dalle 19.30 alle 23. Venerdì 9, speciali visite guidate in programma alle 19.45 ed alle 21.30 col tema: arte nel parco. La meraviglia del parco di Villa Bozzolo è completata dalla statuaria in pietra di Viggiù che decora le terrazze, il giardino segreto, il teatro verde. Una guida insolita ci permetterà di identificare i soggetti e le simbologie rappresentate nelle stature del parco, e comprendere i significati di queste e dei diversi progetti che si sono susseguiti sino a giungere all’aspetto attuale del parco.

Sabato 10 giugno, la villa sarà aperta in modalità open house ed ospiterà performance musicali nella corte d’onore nei seguenti orari: 20.00-20.30, 21.00-21.30. Il quintetto Ensemble di Sax – Chiara Binda, Simone Mambretti, Federico Cester, Daniel Comacchio e Camilla Brognino – del Conservatorio di Como propone un’esecuzione esemplificativa del vasto repertorio che questi strumenti possono proporre. Dall’opera di Savari, ottocentesco direttore della banda militare di Parigi e amico dell’inventore del Sax, agli effetti sonori suadenti del «Cycles» o alla ritmica del «Tango» di Pepito Ros. «Passione e fuga» è un bellissimo brano di grande effetto, mentre ancora ritmi e contrasti ci propone Naulais con le sue «Toquades», infatuazioni. Ancora ritmica travolgente con Joplin e Satie per mettere a confronto due celebri ragtime.

INGRESSI

Villa e Collezione Panza, Varese

Intero € 13; Ridotto bambini (4 – 14 anni) € 6; Ridotto studenti € 10; Biglietto famiglia € 30

Aperitivo con menu a buffet € 20

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Intero € 8; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 3; Biglietto famiglia € 20

Aperitivo con menu a buffet €15

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Intero € 10; Ridotto bambini (4-14 anni) e Iscritti FAI € 4; Biglietto famiglia € 25

Aperitivo con menu a buffet € 20

Per informazioni e calendario dettagliato: www.serefaidestate.it (online dal 18 maggio 2017)

www.fondoambiente.it