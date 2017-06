Brucia il Portogallo: 62 morti e 60 feriti

incidenti varie

Brucia il Portogallo. Un violento incendio ha devastato le foreste attorno a Pedrogao Grande, 160 km a nord di Lisbona, provocando la morte di almeno 62 persone, 4 i bambini.

59 i feriti, 5 dei quali gravi. 700 i pompieri impegnati su quattro fronti, per l’incendio che sarebbe divampato a causa di un fulmine caduto su un albero, in mezzo ad una vegetazione secca per la mancanza di pioggia da giorni.

La diffusione fulminea delle fiamme è stata propiziata dalle alte temperature, sui 40 gradi, e da venti violenti fino a 200 chilometri all’ora.