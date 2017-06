Brutto fino a metà settimana, poi torna il sole

“Il transito di una perturbazione atlantica determina oggi e domani un peggioramento con rovesci e temporali localmente anche intensi. Mercoledì l’alta pressione inizierà a rinforzarsi sul Mediterraneo e sulle Alpi portando giornate di tempo più stabile e soleggiato”.

Questa la situazione meteo fotografata dal Centro Geofisico Prealpino questa mattina, lunedì 5 giugno, giornata ancora “no” con “cieli molto nuvolosi o coperti con rovesci e temporali localmente intensi, in particolare su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana. Sulla pianura qualche temporanea schiarita”.

PIOGGIA BENEDETTA – A dire il vero un po’ d’acqua ci voleva: il bilancio meteorologico di maggio, infatti, racconta di un passivo d’acqua di quasi 60 millimetri rispetto alla media: a maggio ne sono caduti 125,3, contro i 184,8 della media delle precipitazioni tra il 1965 e il 2012. Risultato: mancano all’appello 59,5 millimetri di pioggia.

PREVISIONI – Martedì, sempre secondo l’Osservatorio “prosegue il maltempo con molte nuvole, locali rovesci e temporali, più intensi dalle Alpi all’alta pianura. Sulla bassa padana a tratti un po’ di sole. Verso sera graduale miglioramento sino ad avere cieli sereni o poco nuvolosi”. Mercoledì “bel tempo soleggiato. Qualche nuvola all’est via via in dissolvimento. Asciutto”.

TENDENZA – Giovedì tempo “soleggiato e un po’ più caldo con qualche nuvola in dissolvimento al mattino lungo le Prealpi e asciutto”.

Venerdì “prevalenza di sole ma cieli a tratti velati da nubi alte di passaggio, più consistenti in serata; sempre asciutto con temperature in lieve aumento”.