“Busto Garolfo di sera”, venerdì la nona edizione della corsa

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

È in programma venerdì 9 giugno l’edizione numero nove della “Busto Garolfo di sera”, corsa non competitiva sulla distanza di 6 chilometri organizzata dallo Sci Club Tre Esse e dal Gruppo Alpini, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il patrocinio del Comune di Busto Garolfo. Appuntamento diventato ormai fisso nel calendario di appassionati e non, rappresenta un momento di grande coinvolgimento sociale e sportivo. E i quasi 600 partecipanti dell’edizione dell’anno scorso lo confermano.

L’iniziativa viene riproposta nell’intenzione non solamente di «stimolare l’attività sportiva anche tra quanti non la praticano in modo costante, ma anche di proporre un momento di aggregazione sociale», come spiega Emilio Tunice presidente dello Sci club Tre Esse. «La promozione dello sport è un obiettivo che come Sci club portiamo avanti ormai da 40 anni. Fondata il 19 settembre del 1977, la nostra associazione si appresta a festeggiare un importante traguardo sempre nel rispetto dello sport e della voglia di stare insieme». Valori che sono stati riportati anche nella “Busto Garolfo di Sera”.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto confermare il proprio intervento secondo lo spirito di sostegno alla comunità locale che da sempre contraddistingue l’azione della banca. «La vita associativa è un patrimonio importante che deve essere valorizzato per garantire vitalità ai nostri paesi. Come banca del territorio, siamo vicini alle realtà locali che promuovono occasioni di aggregazione», osserva il presidente della Bcc Roberto Scazzosi sempre presente alle ultime edizioni della corsa insieme con un nutrito gruppo della banca.

L’edizione 2017 della corsa si presenta con una novità: la “Busto Garolfo di Sera” passerà per la prima volta dalla rinnovata piazza Lombardia, facendo un giro attorno alla fontana che è stata recentemente inaugurata.

Il programma prevede alle 19 il ritrovo alla sede del Gruppo Alpini di Busto Garolfo in via San Domenico Savio, 37 (nelle vicinanze del bocciodromo). Il via alla gara sarà alle 20. Al termine si svolgeranno le premiazioni: sono previsti riconoscimenti con prodotti alimentari al primo uomo e alla prima donna classificati, oltre ai primi cinque gruppi più numerosi.

Per iscriversi è possibile rivolgersi all’Ottica Paganini in via Sant’Ambrogio a Busto Garolfo; informazioni allo 0331.569592 (Emilio) o al 338.3550302 (Sci Club Tre Esse). È possibile dare la propria adesione direttamente alla partenza fino a 15 minuti prima della partenza. Il costo per i primi 350 iscritti è di 4 euro e prevede un riconoscimento in omaggio. Per gli altri, la quota è di 2 euro. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.