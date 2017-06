Uccide la moglie a coltellate

Omicidio via Goito Busto Arsizio 14 giugno 2017

Omicidio a Busto Arsizio questo pomeriggio intorno alle 16 e 30.

I carabinieri di Busto Arsizio hanno fermato un uomo di 62 anni, in via Goito, che ha ucciso la moglie a coltellate. L’uomo, da quanto si apprende, non è fuggito e i militari lo hanno rintracciato pochi minuti dopo.

Il suo coinvolgimento, al momento, appare abbastanza chiaro ma i carabinieri stanno effettuando le indagini e mantengono prudenza. Il delitto è avvenuto in centro: via Goito si trova dietro piazza San Michele.

La vittima ha 52 anni, D.V. E’ stata colpita con un coltellaccio a lama lunga ed è praticamente morta dissanguata. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati era già in arresto cardiaco. Sia l’aggressore che la vittima sono albanesi. I due hanno tre figli, maggiorenni. Uno dei figli è stato udito mentre parlava con i carabinieri e pronunciava la seguente frase. “Lo avevo detto a mia madre di non venire qui da sola”. Dalle prime informazioni pare che i due coniugi fossero una coppia molto affiatata fino a qualche anno fa, ma ultimamente il rapporto si era guastato.