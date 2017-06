Cade con lo scooter nel Locarnese. Grave un 72enne

Scooter contro auto a Busto (inserita in galleria)

La Polizia cantonale comunica che ieri verso le 20 a Locarno un 72enne scooterista domiciliato nel Locarnese circolava in via San Gottardo in direzione di Minusio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo dello scooter spostandosi verso destra. Dopodiché ha colliso dapprima contro il bordo del marciapiede e successivamente contro un cippo che delimita la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure allo scooterista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Il 72enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.