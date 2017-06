Cade la pioggia. “Ora riportiamo acqua nel Lago Maggiore”

LAGO MAGGIORE

Arriva la pioggia su Piemonte e Lombardia. E il Parco del Ticino (lombardo) rilancia la richiesta di alzare il livello del Lago Maggiore, preziosa riserva di acqua da usare nei periodi di siccità.

Il punto di partenza è la grande carenza d’acqua che tocca il lago già dalla fine dell’inverno, quando il bacino del Verbano era al 50% e si guardava con preoccupazione agli scarsi accumuli di neve sui monti (la riserva per l’estate successiva). Da allora nulla è migliorato, anzi la stagione si è già dimostrata calda e scarsa di precipitazioni.

«La pioggia che sta cadendo in queste ore sulle Alpi dà la possibilità concreta di portare subito il livello di regolazione massima del lago Maggiore a 1,50 metri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende, come peraltro chiediamo da quattro anni. Lo si deve fare subito, si può evitando di buttare via ulteriore acqua. Solo così garantiremmo una settimana in più di riserva idrica per l’ecosistema, l’agricoltura e le attività produttive».

Un ultimo appello accorato, segnala il Parco del Ticino, per garantire la quantità d’acqua necessaria in caso di ulteriore siccità. L’acqua del Lago Maggiore garantisce infatti la vita biologica del fiume Ticino, l’irrigazione agricola della sponda Est e Ovest (attraverso il Canale Regina Elena lato Piemonte e varie rogge lato Lombardia) e anche dell’area della Brianza (canale Villoresi), la produzione elettrica delle centrali di Tornavento e Vizzola Ticino, il raffreddamento della centrale di Turbigo.