Cadono le accuse all’ex sindaco per la vicenda taxi

tribunale busto arsizio

Cadono le accuse nei confronti di quattro persone, indagate nella vicenda del presunto traffico di permessi per le auto a noleggio con conducente e viene stabilito il non luogo a procedere per l’ex sindaca di Masciago Primo Patrizia Mirabili, l’ex comandante della polizia locale Giuseppe Cattoretti, e i presunti mediatori Alessandro Forni e Giorgio De Rosa. Ieri a Busto Arsizio il gup ha dichiarato conclusa la vicenda.

Si tratta di un caso che si trascina da molti anni, ed inizialmente coinvolse i quattro imputati, insieme ad altri indagati, per i reati di falso in atto pubblico, associazione per delinquere e corruzione.

Giunta davanti al gup di Varese, la causa prendeva una piega inaspettata quando i difensori avanzano la richiesta che il reato di falso in atto pubblico venisse derubricato nel meno grave falso in rilascio di documenti amministrativi.

A quel punto, il più importante dei tre reati diveniva quello di associazione per delinquere e siccome la competenza territoriale si incardina nel luogo dove è stato commesso il reato più grave, il gup di Varese riconosceva che l’accusa era basata su una serie di fatti associativi avvenuti a Malpensa. La competenza passava dunque alla procura di Busto Arsizio.

A quel punto, il processo veniva fissato davanti al gup di quel quel tribunale, ma il pm decideva, a sorpresa, di rappresentare al giudice i tre reati originari. Dunque il falso in rilascio di documenti amministrativi, veniva trasformato nel più grave falso in atto pubblico che diveniva dunque nuovamente il reato più grave a cui era demandata la competenza territoriale. I difensori eccepivano sulla decisione, e con una pronuncia controfirmata dal procuratore capo di Busto Arsizio il pm decideva di cambiare l’accusa nuovamente ritornando al reato minore. Tutto questo giro, si badi bene, è stato compiuto in quasi 9 anni.

Risultato: dopo 8 anni e 9 mesi per l’accusa di associazione per delinquere scatta la prescrizione e i termini erano già scaduti a marzo. Il gup di Busto Arsizio ha preso atto del fatto che i reati rimasti dopo l’ultima correzione in corsa della procura, sono tutti prescritti, e quindi è stato dichiarato il non luogo a procedere. In giudizio si erano costituiti alcuni comuni della zona, Azzio, Masciago e Cassano Valcuvia. Rancio Valcuvia non si costituì. Un precedente giudizio amministrativo si era concluso a favore del capo dei vigili a cui era stata riconosciuta la buona fede.