Cairate ospita il campionato regionale Fisdir

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Nella giornata del 2 giugno il campo sportivo di via Matteotti a Cairate ospita il campionato regionale di atletica leggera per atleti paralimpici che gareggiano sotto l’egida della Fisdir, la federazione per sportivi con disabilità intellettive e relazionali.

È la prima volta che la struttura cairatese – spesso teatro di gare paralimpiche -ospita questo tipo di manifestazione; un centinaio i partecipanti in rappresentanza di cinque società. Si tratta di Polisportiva Milanese, Giovani per i Giovani (Milano), Oltretutto ’97 (Lecco), Briantea84 (Monza e Brianza) e Polisportiva Disabili Valcamonica (Brescia).

Proprio il club bresciano è considerato il capofila del movimento, grazie a numeri importanti e a talenti di livello internazionale. E a proposito di campioni, da Biella arriverà la stella Nicole Orlando. La polivalente 22enne, più volte iridata, andrà a caccia di tempi e misure importanti, cercando di trovare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni.

Ad allestire la manifestazione sarà l’Atletica Cairatese del presidente Bruno Frigeri, che da oltre 20 anni porta l’atletica paralimpica a fare tappa fissa nel Varesotto. L’evento s’aprirà alle ore 10 con la cerimonia inaugurale, caratterizzata dalla sfilata delle squadre in lizza, poi via alle sfide. Le ostilità si concluderanno nel pomeriggio con le staffette.

Negli ultimi mesi, Fisdir sta facendo squadra con Fispes e Fidal, grazie all’impegno di Sergio Previtali. Sempre più spesso si vedono gare integrate, primo passo verso l’inserimento di atleti con disabilità in società che svolgono attività per normodotati.