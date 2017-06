Calciomercato Varese: Rolando c’è, attesa per i primi colpi

Varese Calcio 1910

Sarà necessario attendere ancora qualche giorno per capire quali saranno i protagonisti – nuovi o confermati – del Varese Calcio che verrà. La società biancorossa è partita con il botto, annunciando con una certa sorpresa l’ingaggio di Salvatore Iacolino per la panchina, ma sul lato giocatori per il momento si possono fare solo ipotesi.

«Fino al 30 giugno sono in vigore gli accordi della passata stagione e non possono essere firmati i contratti per quella che sta per iniziare. Il mercato esploderà in quel momento: prima di quella data non sarà possibile avere risposte definitive: noi comunque siamo quotidianamente al lavoro per essere pronti al momento giusto». Lo dice Alessandro Merlin, confermato dal presidente Taddeo nel ruolo di direttore sportivo anche per il campionato 2017/18, quello in cui il Varese vuole ritentare l’assalto alla Lega Pro, come dimostra l’arrivo dello specialista Iacolino.

A oggi la certezza, in casa biancorossa, si chiama Mattia Rolando: il fantasista piemontese ha già confermato la sua presenza ed è un uomo su cui il nuovo tecnico sa di poter fare affidamento. Altre certezze riguardano Matteo Simonetto e Lorenzo Lercara, due giovani di classe 1996 (accanto al primo, al centro della difesa, potrebbe arrivare Bruzzone dal Borgosesia) che però usciranno dal novero degli “under”: entrambi vanno considerati riconfermati anche se ciò non è ancora ufficiale.

A proposito di under, anche il Varese di Iacolino dovrebbe confermare l’assetto dell’anno scorso: si va dunque verso la scelta di un portiere e di due terzini al di sotto della soglia di età (obbligatori un ’97, due ’98 e un ’99), anche se è difficile riconfermare qualche giocatore visto nei mesi scorsi.

Quasi certo, per esempio, l’addio del portiere Marco Pissardo, autore di un ottimo campionato e destinato a tornare all’Inter (dal quale proviene) per firmare un contratto da professionista. Ancora possibile invece rivedere i vari Talarico, Bonanni e Zazzi, tre astri nascenti (il primo è stato probabilmente il migliore del Varese nell’arco del torneo) che però potrebbero avere offerte in Lega Pro. «Stiamo a vedere – spiega Merlin – Sono ragazzi che ci interessano ma dovremo se e quali offerte riceveranno e quale sarà la proposta economica. Questo ovviamente vale per loro ma anche per altri giocatori che hanno giocato qui nella scorsa Serie D».

«A molti sento dire la frase “aspetto il Varese” – prosegue il direttore sportivo – Io mi auguro che chi lo dice poi lo faccia davvero, attenda di parlare con noi a tempo debito prima di offrirsi altrove. Da parte nostra stiamo tenendo in considerazione molti giocatori già in rosa come anche altri profili». Dal punto di vista “monetario”, Merlin appare piuttosto sereno: «D’accordo con i massimi dirigenti, è stato già fissato un budget nel quale possiamo muoverci, e questa è una cosa importante».

E Iacolino? «I risultati di questi anni parlano per lui – conclude Merlin – Ci siamo confrontati sul mercato, ha dato qualche indicazione ma nulla di stravolgente. Di certo siamo sulla stessa lunghezza d’onda, e questa è la cosa più importante».