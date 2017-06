Caldo, allarme anche dal ministero, servizi attivi sabato e domenica

caldo afa apertura meteo

L’allarme è arrivato anche dal Ministero della Salute. Da oggi e per tutto il weekend il caldo sarà da bollino rosso anche a Milano. L’Assessorato alle Politiche sociali ha allertato i servizi che saranno attivi anche domani e domenica. In funzione il numero verde gratuito 800.777.888 che risponderà dalle ore 8 alle ore 19.

L’attenzione è alta ed è soprattutto rivolta agli anziani più fragili, circa 8.500 persone secondo l’anagrafe stilata dall’Azienda Tutela della Salute (Ats), alle persone con disabilità e soprattutto a tutti coloro che presentano le stesse caratteristiche (età elevata, comorbilità, vivono soli) ma non sono ancora noti ai nostri servizi. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti i milanesi a segnalare persone non completamente autosufficienti e sole che in questi giorni di grande caldo potrebbero ritrovarsi in grande difficoltà.

Predisposta una rete di operatori pronti a intervenire e svariate attività in programma che si rivolgono a un numero di cittadini mai seguito prima.

Al numero verde gratuito 800.777.888 si potranno chiedere interventi di assistenza domiciliare e al contempo di monitoraggio delle condizioni della persona che riceverà la visita degli operatori.

Gli interventi maggiormente richiesti sono: pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni; aiuto domestico; igiene personale e della casa. Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli.