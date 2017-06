Cambio della guarda nella Lega caronnese

Nel mese di maggio i militanti della sezione locale della Lega Nord hanno votato per il rinnovo degli organi direttivi. Daniela Restelli è stata eletta segretario di sezione dopo il mandato del segretario uscente Matteo Sinelli.

Il direttivo cittadino di fatto è stato riconfermato avendo visto la rielezione tra i membri sia dello stesso Sinelli, sia di Elisa Fittipaldi.

«Prosegue nel segno della continuità l’attività cittadina della sezione – sottolinea Sinelli -, visto che sono ormai quasi 10 anni che io e Daniela lavoriamo insieme avvicendandoci nei vari ruoli, sia in passato nel Movimento Giovani Padani del Saronnese, sia nella sezione locale». Linea confermata dal nuovo segretario Restelli: «Priorità della sezione rimangono i temi e gli obiettivi da sempre cari alla Lega Nord: la difesa del territorio, dei suoi interessi, della sua cultura e della sua identità. Proprio per questo la prima battaglia che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi sarà quella per il Sì al referendum del 22 ottobre per l’autonomia della Lombardia».

Anche la rieletta in direttivo Fittipaldi commenta: «Sono soddisfatta del cambio di guardia perché abbiamo una linea politica molto simile. Sono certa che come si é lavorato bene negli ultimi tre anni abbondanti, così si lavorerà in futuro». In effetti lo scambio di ruoli tra Restelli e Sinelli si è concretizzato anche in consiglio comunale durante la seduta di giovedì 25 maggio, nella quale Matteo Sinelli ha assunto il ruolo di capogruppo al posto del consigliere Restelli, ora segretario cittadino.