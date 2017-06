Camion di angurie si rovescia, tangenziale chiusa per due ore

incidenti varie

Un camion che trasporta angurie si è rovesciato sulla tangenziale est in direzione Iper, all’altezza dell’ultima galleria che porta al curvone. L’incidente ha causato la chiusura della tangenziale per due ore (riapertura prevista attorno alle 14 di oggi, mercoledì) in modo da permettere il ripristino della sede stradale invasa da centinaia di cocomeri (foto della nostra lettrice Denise).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Locale di Vedano Olona e un’ambulanza del 118. L’uomo alla guida, un camionista di 63 anni, è stato trasportato in condizioni serie ma non gravi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese. Da una prima ricostruzione pare abbia perso il controllo del mezzo.