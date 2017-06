Campanile incendiato, “Abbiamo ripristinato le campane, a settembre il resto”

Incendio Campanile Caravate

«Stiamo facendo fare progetti e preventivi per capire come poterci muovere», il parroco Silvio Bellonello in questi giorni è impegnato al Grest, il campo estivo dei ragazzi, ma spiega che l’impegno per la ristrutturazione del campanile va avanti. «Non c’è ancora niente di certo ma stiamo valutando diverse possibilità, intanto siamo riusciti a ripristinare le campane».

Il campanile della chiesa di San Giovanni e Maurizio di Caravate è bruciato nella tarda serata di giovedì 15 giugno attorno alle 23.30, con molta probabilità, per un problema elettrico. L’incendio era scattato poco dopo la conclusione dela processione del Corpus Domini ma, fortunatamente, la chiesa era vuota. «A settembre ne riparleremo e capiremo cosa fare, coinvolgendo anche la comunità».