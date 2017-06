Campanini: “Chiunque amministrerà Tradate, troverà un percorso in discesa”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

ll saluto di Piergiorgio Campanini, da sempre impegnato in politica come consigliere comunale e che non si ricandiderà alle prossime elezioni:

Innanzitutto voglio evidenziare lo stile di quest’Amministrazione. Oggi approva il rendiconto 2016 e qualche mese fa ha approvato il bilancio di previsione 2017. Lasciamo conti in ordine, risorse già a disposizione per manutenzioni, opere e il mantenimento di tutti i servizi a tassazione inalterata.

Chiunque amministrerà Tradate, troverà un percorso in discesa, molto diverso da quello ad ostacoli, che abbiamo dovuto percorrere al nostro insediamento. Questi 5 anni di Amministrazione sono stati molto impegnativi, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto: si è evitato il dissesto finanziario del Comune, si è evitato il fallimento della società Seprio, abbiamo salvaguardato l’occupazione di 24 persone che lì operano e miracolosamente siamo riusciti a realizzare opere che la cittadinanza aspettava da decenni.

E’ chiaro che tutto ciò è stato possibile soprattutto al ruolo svolto dal nostro Sindaco Laura Cavalotti, alla quale auguro un mandato bis, guadagnato sul campo.

Cresce la consapevolezza, tra i nostri cittadini, di avere già a disposizione un sindaco onesto, competente, tenace e

stakanovista e tutto ciò mi rende molto ottimista sull’esito delle prossime elezioni amministrative.