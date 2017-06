Campi concimati: “Ma la puzza la sento solo io?”

Foto varie

Gentile redazione,

Scrivo per segnalare l’insopportabile odore che ormai da almeno una settimana sta infettando Voldomino (il mio paese), Luino e dintorni.

Ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, un tale concima i campi con il letame, in mesi tra l’altro afosi come questo, non permettendo nemmeno di poter aprire una finestra in casa, per il forte odore.

Ma la sento solo io? Possibile che nessuno dica o faccia niente a riguardo? Ormai è storia di tutti gli anni e vorrei proprio sapere cosa ne pensano i miei concittadini.

Non è possibile andare avanti in questo modo.

Saluti.

Irene