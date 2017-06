Campionati Italiani alla Schiranna: numeri da record

Canottaggio, la Schiranna verso i Mondiali (inserita in galleria)

Si sono chiuse a mezzanotte le iscrizioni dei Campionati Italiani Under23, Ragazzi ed Esordienti in programma sabato 17 e domenica 18 giugno alla Schiranna di Varese. I numeri dell’evento tricolore sono subito da record,1012 gli atleti iscritti, 31 in più rispetto alla passata stagione che registrò la partecipazione di 981 canottieri. In acqua ci saranno 109 società ed un totale di 505 equipaggi. La contea dei laghi varesini domina le iscrizioni, con Varese prima assoluta grazie ai sui 45 atleti al via. Segue Gavirate con 36 e poi Corgeno con 30. Varese in testa anche per numero di equipaggi, 20 per la precisione, seguita da Saturnia Trieste con 13. 11 imbarcazioni a testa per Gavirate, Esperia-Torino, Firenze e Telimar-Palermo.

Dieci le società con un solo atleta ai blocchi di partenza: Aetna, Argus, CUS Bari, Fiamme Oro, Fiamme Rosse, Navalia, New Country, Pro Monopoli, San Giorgio e San Remo.

Il singolo Ragazzi maschile, con 58 imbarcazioni al via, è la specialità più numerosa della kermesse tricolore. Segue, con 38, il doppio Ragazzi. 33 guerriere invece nel singolo Ragazzi femminile.

Grande attesa per l’inizio delle regate, i primi arrivi alla Schiranna sono attesi già questo pomeriggio.