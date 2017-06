Candiani: “La città è stata rovinata, adesso l’abbiamo liberata”

«In questi anni hanno imparato poco di come si amministra una città». Parola del senatore Stefano Candiani, ex sindaco di Tradate e oggi candidato con la Lega Nord a sostegno di Dario Galli che domenica 25 giugno ha vinto il ballottaggio contro il centrosinistra che appoggiava Laura Cavalotti. «I cittadini glielo hanno detto in una volta sola: cinque anni sono bastati a Tradate per capire che la sinistra, e questo tipo di sinistra, sono la cosa più lontana a questa cittadina che è stata rovinata».

«La città ha voglia di riprendere e il bel risultato di queste elezioni è la luce che abbiamo riportato in città – conclude Candiani -. È la voglia di crescere e di finirla con i mugugni, da questo modo di fare triste di critiche, in cui si dice che è sempre colpa degli altri. Finalmente Tradate è libera».