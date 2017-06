Canti alpini a villa Bozzolo nelle sere Fai d’estate

Continuano le “Sere FAI d’estate” a Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno), che apre le sue porte eccezionalmente nelle serate dei venerdì e sabato di giugno per far gustare in modo nuovo e speciale il parco e la residenza settecentesca al chiaro di luna.

In tutte le occasioni di apertura sono in programma visite speciale o concerti, che fanno rivivere lo splendore di questa villa di delizie.

Una novità è in programma venerdì 23 giugno: alle 20.30 il Coro “Amici della Montagna” di Origgio si esibirà con un programma di canti popolari e fiabe musicali che si intercaleranno alla visita guidata. Venti voci maschili riempiranno di poesia e musica la serata.

Sarà un vero e proprio concerto itinerante per la villa e il parco: negli angoli più interessanti e spettacolari della residenza il coro canterà brani che permetteranno di scoprire in musica una parte della storia di Villa Della Porta Bozzolo: dal gelso e dalla filatura della seta alle rose, agli ambienti di rappresentanza e a i rustici.

Particolare attenzione sarà rivolta, proprio, al giardino con le terrazze e le statue in pietra Viggiù e con la variegata gamma di rose che ne decorano le aiuole.

La voce della guida si unirà, poi, a quella del coro per completare a parole le suggestioni della musica con agganci e rimandi agli elementi architettonici, decoratici e storici di questa villa bene del FAI.

Il coro “Amici della montagna” di Origgio è stato fondato oltre trent’anni fa e ha all’attivo un ricco calendario di concerti non solo in Italia ma anche all’estero. Si è esibito in importanti occasioni e vanta collaborazioni con note formazioni canore. Fiore all’occhiello della storia del coro sono, per esempio, il concerto del 2011 presso la Camera dei Deputati a Roma o la partecipazione al l8° Festival Européen de Choeurs d’Hommes dedicato a Bepi De Marzi a Grenoble. E proprio con i “Crodaioli” di Bepi De Marzi il coro ha una collaborazione intensa ormai da diversi anni.

I brani che verranno eseguiti presso Villa Della Porta Bozzolo, in particolare, saranno un omaggio alla produzione di due maestri: Marco Maiero, che si contraddistingue per le sonorità fiabesche dei suoi canti e soprattutto Bepi De Marzi, che ha saputo da una parte declinare in poesie le suggestioni della natura e dei racconti popolari, dall’altra rendere memoria della sofferenza e della vicenda degli alpini in guerra.

Il concerto con la visita guidata ha il costo di 10 euro (ridotto 4 euro per i bambini dai 4 ai 14 anni e per i soci FAI). Eccezionalmente per questa serata, inoltre, i visitatori potranno gustare un picnic al chiaro di luna, a cura del ristorante “La cucina di casa” (Adulti: 20 €; Bambini (4-14 anni): 10 €; Su prenotazione Tel. 3485117534; Acquistabile solo in loco)

Per informazioni e prenotazioni: tel 0332 624136; faibozzolo@fondoambiente.it; www.serefaidestate.it