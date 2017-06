Carabinieri, i numeri del resoconto annuale

Festa dei carabinieri, le divise (inserita in galleria)

Il Comandante Provinciale nel corso della cerimonia per celebrare la fondazione dell’arma dei Carabinieri sottolineerà la risposta che i carabinieri della Provincia forniscono alla domanda di sicurezza dei cittadini e traccerà le linee operative attuate nel corso del 2016, che hanno visto una razionalizzazione dei servizi di controllo del territorio per contrastare i reati predatori – in particolare furti in abitazione – e lo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso attività di analisi ed operative volte a garantire una proiezione esterna più funzionale.

Il tutto inserito in un costante monitoraggio dei fenomeni criminali e dell’attuale contesto internazionale, ottenendo così un più aderente orientamento dei servizi preventivi e repressivi. In particolare, il massimo sforzo è stato concentrato anche in concomitanza delle Festività e dei ponti, durante i quali i militari sono stati sistematicamente impegnati in servizi coordinati di controllo del territorio.

Negli ultimi dodici mesi sono stati svolti 42.435 servizi esterni (pattuglie e perlustrazioni), nel corso dei quali sono state controllate 258.098 persone e 174.343 automezzi e 1.294 servizi di “carabiniere di quartiere” (per un totale di 8.730 ore).

Questa strategia operativa ha consentito di operare ben 389 arresti ed individuare 3.056 autori di reato.

A conferma dell’efficacia della attività preventiva, dal 01 giugno 2016 al 31 maggio 2017 l’Arma ha perseguito 22.949 delitti (che hanno costituito l’84 % dei reati consumati nella provincia) – dato in sensibile decremento (- 7%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – riuscendo a scoprire 3.395 reati (con un’incidenza del 15%). In particolare:

sono stati scoperti gli autori di tutti gli omicidi per cui si è proceduto, sia consumati ( 3 ), sia tentati ( 6 );

), sia tentati ( ); le rapine sono diminuite del 2,1 % , passando da 191 a 186 , di cui 67 scoperte;

, passando da a , di cui scoperte; i furti sono passati da 995 a 12.571 (-3,3%) e tra questi, sono stati perseguiti 2.602 furti in abitazione, contro i 3.127 dello stesso periodo dello scorso anno (-17%)

Particolare attenzione è stata posta a contrastare il fenomeno delle truffe e delle frodi informatiche, reati in sensibile diminuzione grazie anche alla continua opera di sensibilizzazione (perseguiti 1.414 reati, contro i 1.627 dello scorso anno, -13,1%). Oltre ai concreti risultati operativi ottenuti, gli ufficiali e i comandanti di stazione del Comando Provinciale, infatti, hanno preso parte a numerosi incontri con le c.d. “fasce deboli”, volti ad orientarle ad una maggiore prudenza ed a dispensare “consigli di sicurezza”, nell’ottica della prevenzione, sia delle truffe agli anziani, sia di fenomeni quali la violenza domestica, la violenza di genere, il bullismo.

Nello stesso quadro, d’intesa con le Autorità Scolastiche e con i Sindaci, sono state intraprese una serie di iniziative sul tema della legalità: sono stati oltre 100 gli istituti scolastici visitati dai Comandanti delle 5 Compagnie e delle 40 Stazioni Carabinieri della Provincia, con la partecipazione agli incontri di oltre 8000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado.