Carabinieri: “Reati diminuiti del 7 per cento”

I carabinieri festeggiano i 203 anni dalla fondazione dell’Arma e alla cerimonia al Comando provinciale di Varese il colonnello Claudio Cappello annuncia che i reati sono in diminuzione. “Ai cittadini delle Provincia, nel comunicare che il trend dei reati commessi è in diminuzione di circa il 7%, assicuriamo la nostra completa disponibilità a continuare la nostra azione -osserva il comandante provinciale – affinché la sicurezza percepita possa rispecchiare ancor di più la sicurezza reale, certi che, quando necessario, non verrà mai meno, come già accaduto in numerosi recenti casi, la loro collaborazione e il senso civico, utile alla comune soluzione delle diverse criticità nell’ottica della completa attuazione della sicurezza partecipata e della polizia di prossimità sinteticamente riconducibili all’ormai consolidato concetto di “Carabinieri tra la gente, per la gente”.

I NUMERI

Il colonnello Capello aggiunge: “E’ stato un anno gravoso che ha visto il Comando Provinciale Carabinieri di Varese impegnato nella prevenzione e nel contrasto di fenomeni criminali, in parte direttamente riconducibili al territorio, altri a realtà più articolate e complesse come l’immigrazione e i recenti eventi connessi al terrorismo di natura confessionale e nelle non meno importanti quotidiane attività di supporto alla cittadinanza, mi sia consentito sottolineare come dallo scorso giugno, siano state ricevute dall’Arma provinciale circa 23000 denunce, pari all’84% dei delitti perseguiti dalle forze di polizia in provincia”.

Anche nel corso dell’anno 2017 i Carabinieri del Comando Provinciale di Varese hanno contribuito, con discrezione e elevato spirito di servizio, alla sicurezza della Provincia. Nella maggior parte dei casi questi uomini e queste donne svolgono i loro compiti istituzionali con la silenziosa abnegazione, senza che l’impegno quotidiano risalti agli onori delle cronache. Ogni cittadino sa però cosa significa la presenza rassicurante per se e per la propria famiglia di un carabiniere. I carabinieri hanno riepilogato sinteticamente le principali operazioni di servizio svolte dal personale e proceduto agli encomi.