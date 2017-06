“Carenze di personale in Tribunale, basta soluzioni provvisorie”

tribunale senza statua varese

«Al Tribunale di Varese c’è un problema ormai da anni, il Ministro Orlando deve dare un segnale forte». Luca Marsico, consigliere regionale di Forza Italia, presenterà martedì prossimo nella seduta di Consiglio regionale una mozione urgente in merito alla carenza di personale amministrativo presso la Procura della Repubblica di Varese.

«La carenza di personale amministrativo presso il Tribunale di Varese è un problema annoso che si trascina da tempo e con gravi ripercussioni per il normale svolgimento dell’attività della Procura creando un danno ai cittadini» spiega Marsico. «Un problema serio che ha il suo culmine nell’emergenza della stagione estiva ormai alle porte, fatti noti che dovrebbero essere conosciuti anche dal Ministro Orlando. Sono certo che l’impegno della Presidenza della Giunta regionale sarà massimo per poter trovare, d’accordo con il Ministero della Giustizia, una soluzione che non sia provvisoria ma che possa garantire, nell’interesse della giustizia e dei cittadini, la soluzione del problema. Serve essere pragmatici e concreti oltre che la messa in campo di atti pratici immediati per migliorare sensibilmente la qualità del lavoro e non penalizzare, sovraccaricandoli di oneri, gli impiegati attualmente in servizio».

Da anni gravi carenze vengono denunciate anche all’altra Procura della provincia, quella di Busto Arsizio (che sconta anche il fatto di doversi occupare dei reati commessi in quella grande “città” che è l’aeroporto di Malpensa). Una denuncia rilanciata di recente anche dal procuratore aggiunto D’Amico, che ha ricordato come ci sia una carenza del 50% dell’organico.