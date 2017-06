Cari automobilisti rallentate, ve lo chiede cappuccetto rosso

Foto varie

E Cappuccetto rosso disse agli automobilisti: “Ci siamo noi, se rallenti, non ci spaventi”.

Sono questi i cartelli che da oggi sono visibili per le strade di Rancio Valcuvia, piccolo comune tra fondovalle e montagna dove c’è una nutrita comunità di giovani studenti e, come dappertutto, auto che più o meno velocemente attraversano il paese.

Per sensibilizzare proprio chi è di fretta e al volante, nella giornata di ieri, 7 giugno, si è tenuta la giornata conclusiva del ciclo di lezioni “a spasso con Cappuccetto rosso”.

L’iniziativa, nata dal comandante Giuseppe Cattoretti della polizia locale di Rancio Valcuvia e Cugliate Fabiasco, si è resa possibile grazie alla collaborazione di Francesca Realini dell’autoscuola di Cuveglio e della dottoressa Giovanna Chiappulini, psicologa dell’infanzia. Si tratta di un progetto volto non solo ad educare i bambino sull’educazione stradale ma anche a impartire fondamentali regole di educazione civica per dare ai più piccoli le basi su cui costruire il loro futuro nella società.

Per tutta Rancio i bambini, in una passeggiata tra le varie strade e stradine del paese hanno intonato canti e hanno affisso delle sagome in legno da loro colorate ritraenti la dolce bimba della fiaba, realizzate dalla falegnameria locale di Antonio Peregalli, con messaggi rivolti a tutti gli utenti della strada così da persuaderli a tenere un corretto comportamento durante la guida.

Alla manifestazione ha partecipato, oltre alla polizia locale, che ha scortato i bimbi per le vie del paese e alle maestre, anche il sindaco Simone Castoldi che, insieme al falegname Peregalli, hanno materialmente posizionato con viti e bulloni le sagome nelle zone scelte dai bambini.

Il sindaco ha ringraziato polizia locale, insegnanti, e chi ha contribuito alla riuscita del progetto; «desidero inoltre ringraziare anche Alessandra, Luana, Francesca e Rino, genitori di alunni delle scuole primarie, che hanno contribuito nel tempo libero alla realizzazione delle sagome!», ha concluso Castoldi.

Il logo e il disegno da cui sono state ricavate le sagome sono opera di Alessandro Bonino, grafico pubblicitario, che ha dedicato tempo alla realizzazione degli originali cartelli.

Così nell’arco di una settimana il piccolo centro valcuviano ha messo a segno due iniziative importanti che hanno coinvolti più piccoli: dopo i progetti grafici per ridipingere le rampe di accesso al Comune con a tema i valori della Resistenza, arriva anche l’educazione stradale e civica per formare i cittadini di domani.