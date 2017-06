Caronnese, accordo con l’Aldini per la crescita dei giovani

Caronnese Serie D calcio

Accordo importante per la Caronnese, che grazie al direttore generale Paolo Taveggia ha stretto un accordo con l’Aldini, società milanese del presidente Massimiliano Borsani. Sarà una collaborazione tecnica tra le due società per il passaggio di giocatori in funzione delle esigenze delle categorie, oltre ad una serie di sinergie tecniche che andranno dalle amichevoli a corsi di formazione e aggiornamento.

L’Aldini provvederà quindi a formare e costruire giocatori in funzione di un passaggio di questi nelle file della Juniores Nazionale della Caronnese.

«Siamo molto contenti di questo accordo, in primo luogo perché prevalgono gli argomenti tecnici su quelli economici, poi perché siglato in collaborazione con un amico come Paolo Taveggia persona di sicura serietà e professionalità, infine perché ho avuto trascorsi bellissimi a Caronno Pertusella dove conservo ancora ricordi positivi di persone stimate e ancora oggi presenti in Società come Roberto Fici, la famiglia Volontè e un altro amico come Pierluigi Galli», queste le parole del Presidente dell’Aldini Borsani.

Paolo Taveggia aggiunge: «Da parte mia sono molto felice di questa partnership: l’amicizia pluriennale che mi lega con il presidente Borsani e con il direttore Frosio sono per me e per la Caronnese la garanzia che da questa collaborazione nasceranno reciproche opportunità di crescita e di sviluppo dei settori giovanili. La serietà con la quale la Caronnese ha sempre operato nel calcio si riconferma con questo accordo che coinvolge in un progetto di sviluppo coordinato più di 700 ragazzi e famiglie».